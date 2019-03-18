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В этих странах чаевые лучше не давать
Посетив тот или иной ресторан/кафе, мы ненароком задумываемся, а нужно ли оставлять чаевые? В каком размере? И уместно ли это в конкретной стране?
Тот же вопрос возникает при благодарности за оказанные услуги водителя, гида, таксиста и др. Мы подготовили своего рода памятку, которая поможет вам разобраться с вознаграждением персонала, когда вы путешествуете.
Например, в России, Литве, Беларуси, Румынии, Словении, Словакии чаевые ожидаются в размере 5-10%. На Кубе, Уругвае и в Болгарии принято оставлять 10% вознаграждения. В Мексике, Чили, Польше, Украине, Египте и Армении приветствуются чаевые 10-15%, а в Канаде и Америке правило – оставлять 15-20%.
В странах, которые мы разместили ниже, не принято оставлять чаевые, но везде есть свои небольшие нюансы, смотрите:
1. Китай
Здесь ситуация с чаевыми неоднозначная, но в большинстве случаев они будут расценены как грубость. Исключение составляют оптовые туристические компании, групповые гиды и водители, потому что за свой труд они берут небольшую оплату и могут быть рады дополнительному доходу. Смотрите по ситуации.
2. Япония
В ресторанах Японии чаевые могут принять за оскорбление. Общая идеология страны заключается в том, что обслуживающий персонал работает на ресторан как команда. И если клиент получает удовольствие от посещения и обслуживания, то он снова вернется в ресторан, позовет друзей и тем самым улучшит состояние бизнеса. Поэтому они рады благодарности и вашему возвращению.
В некоторых ресторанах Токио туристы все-таки дают чаевые, персонал не отказывается, но он никогда этого не ждет. Так что имейте в виду.
3. Южная Корея
Обычно чаевые здесь тоже считаются грубостью. Иногда в некоторых дорогих отелях дополнительная плата за обслуживание (10%) автоматически добавляется в счет. А водители такси будут благодарны за то, что им предложат оставить сдачу себе, но только если она будет небольшой.
4. Гонконг
Чаевые в Гонконге не распространены, и, как и в Японии, могут рассматриваться как неуважение к персоналу, так как считается, что обслуживание заведомо должно быть на хорошем уровне. Но с развитием туризма местные жители начинают привыкать к чаевым и даже ожидать денежной благодарности.
5.Вьетнам
Чаевые не распространены, но постепенно становятся популярными, особенно в таких туристических местах, как Ханой. Поэтому вьетнамцы не ждут бонусов, но будут очень благодарны.
6. Новая Зеландия
В этой стране не принято давать чаевые, однако, если вы получили исключительное обслуживание и вам это очень понравилось, можете оставить около 10% чаевых. Персонал будет рад вознаграждению, потому что их труд оценивается не так высоко, как, например, в странах Европы (Дания, Бельгия и др.)
7. Таиланд
Местное население не ждет чаевых, но очень ценит. Вы можете не высчитывать определенный процент, а просто оставить 10-20 бат за услугу. Тайцы будут крайне благодарны.
8. Малайзия
В ресторанах не принято давать чаевые, так как 10% от суммы (для покрытия чаевых и других сборов) уже будет добавлено к счету. Но в клубах и барах для скорейшего и лучшего обслуживания можете дать официанту доллар или два. Однако плата все равно остается на ваше усмотрение.
9. Швейцария
Согласно закону, в Швейцарии все сборы за услуги должны быть включены в опубликованные цены, поэтому не требуется давать чаевые людям в сфере услуг – официантам, парикмахерам, носильщикам в отелях и т.д.
10. Австралия
Чаевые в Австралии исторически не были нормой, но сейчас в ресторанах они становятся все более распространенным явлением, но полностью добровольным. Потому что в каждый счет уже включается 10% сбора, а работники отелей, парикмахерских, баров, такси и т.д. имеют очень хорошую заработную плату.
11. Бельгия
Как и в Швейцарии, работа обслуживающего персонала хорошо оплачивается, и чаевые не требуются, потому что включены в счет. Но в туристических районах вознаграждение может быть ожидаемым.
12. Дания
Нет необходимости давать чаевые в ресторанах Дании. Официанты получают хорошую зарплату и даже дополнительные выплаты. Правило «не давать чаевые» распространяется также на таксистов, носильщиков, барменов и т.д. Максимум, что вы можете сделать, если очень хотите отблагодарить за услугу/помощь, округлить счет.
13. Эстония
В Эстонии чаевые никогда не включаются в счет автоматически, но и являются необязательными. 10% чаевых – достаточно для отличного обслуживания, но вы не должны чувствовать себя обязанными что-либо оставлять.
14. Италия
На большей части Италии чаевые не оставляют, но, если вам понравилось обслуживание, вы вправе просто округлить счет или добавить небольшую сумму к основной оплате.
Но в туристических центрах таких, как Венеция, Флоренция или Рим, официанты привыкли к чаевым и ожидают от посетителей вознаграждения. Но имейте в виду, что персонал имеет хорошую заработную плату и к счету уже добавлена дополнительная стоимость, поэтому вы не обязаны оставлять что-то сверх.
15. Франция
Во Франции уже есть НДС (налог на добавленную стоимость), прикрепленный к вашему счету. Обычно его можно найти в конце счета, помеченного как TVA (taxe sur le valeur ajoute). По этой причине нет необходимости оставлять чаевые, но, как и в Италии, можете округлить счет.
16. Исландия
Плата за обслуживание уже включена в чек практически за все услуги, включая рестораны, кафе, такси, отель, поэтому от вас не ожидают никаких дополнительных чаевых.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, ресторан, кафе, заграница
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