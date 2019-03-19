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Десятки людей отравились гуманитаркой: двое погибших, 160 пострадавших
На севере Уганды после употребления пищи из зерна, предоставленной в рамках выполнения Всемирной продовольственной программы ООН, умерли два человека. Об этом 18 марта со ссылкой на представителя местной полиции Михаила Огницу сообщило турецкое агентство Anadolu, передает from-ua.
Также в больницы с отравлениями попали 160 других пострадавших.
Огница отметил, что правоохранители расследуют происходящее по четырем направлениям: хранение продуктов, транспортировка, распределение и условия в жилье, где пища была съедена.
Представители Красного креста рекомендовали жительницам Уганды, которые употребляли продукты от ООН, немедленно прекратить грудное вскармливание детей.
Anadolu информирует, что Всемирная продовольственная программа ООН приостановила распространение крупы Super Cereal, после употребления которой умерли люди.
Теги: Донбасс, отравление, продукты, гуманитарная помощь, погибли
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