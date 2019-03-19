Названы самые дорогие и самые дешевые города мира

19.03.2019 11:10

Первое место в рейтинге самых дорогих городов мира заняли сразу три города – Париж, Гонконг и Сингапур, сообщает Обозреватель.

Это первый подобный случай в 30-летней истории рейтинга, который составляет подразделение экономических исследований журнала The Economist.

Первая десятка рейтинга самых дорогих городов мира выглядит так:

Сингапур

Париж

Гонконг

Цюрих

Женева

Осака

Сеул

Копенгаген

Нью-Йорк

Тель-Авив

В первую десятку рейтинга самых дешевых городов мира вошли:

Каракас

Дамаск

Ташкент

Алматы

Бангалор

Карачи

Лагос

Буэнос-Айрес

Ченнаи

Нью-Дели

Во время работы над рейтингом его авторы учитывают стоимость базовых товаров и услуг.