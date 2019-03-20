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Парень после похищения НЛО очнулся с уникальной способностью
В 1990-х годах в деревне в Верхнем Египте парень по имени Абдул Карим заявил, что имеет уникальную способность есть стекло. Он смог это делать после того, как его похитили пришельцы.
Встреча с инопланетными существами произошла во время восхождения на гору в городе Асьют, когда Абдул Карим тренировался, чтобы добиться результатов в любимом виде спорта. Когда он взошел на гору, то увидел большой объект шаровидной формы в четырех метрах над землей, из которого доносились золотые лучи.
От объекта звучал громкий звук, что очень удивило парня. Тот же час лучи странного объекта парализовали его, а затем оторвали от земли и втянули внутрь.
Абдул Карим говорит, что нашел внутри три странных существа в золотой одежде. Они были ростом достигал 2,5 метра, а кожа была зеленой, морщинистой и напрочь лишенной волос. Каждый из пришельцев имел три глаза.
"Меня положили на кровать, за которой находились два маленьких экрана с кнопками разных форм и цветов. Я мог видеть все, но не мог пошевелиться. Один из них молча посмотрел на своего коллегу и дал ему какое-то устройство с кнопками. Он осмотрел мое тело и экран заполнили изображения моих костей. После я почувствовал, что кровать двигается в сторону комнаты, полной света. А затем я потерял сознание", — говорит жертва инопланетян.
Также Абдул говорит, что когда он пришел в сознание, то обнаружил себя лежащим голым на земле перед пещерой, а рядом свою одежду. Он вернулся домой и никому не рассказал, что с ним случилось. Даже своей семье. Однако позже он решился поделиться своим приключением.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Египет, похищение, НЛО
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