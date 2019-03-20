Столицу Казахстана переименовали в первый день после ухода Назарбаева

20.03.2019 20:30

Сегодня, 20 марта, в Казахстане приняли решение о переименовании столицы государства в честь экс-президента Назарбаева. Об этом сообщают местные СМИ, передает "Диалог.UA".

Вчера президент Казахстана Нурсултан Назарбаев официально заявил об уходе в отставку с поста главы страны. Отмечается, что парламент Казахстана одобрил переименование столицы из Астаны в Нурсултан.

При этом ранее сообщалось, что решение будет вынесено на всеобщий референдум.

Однако новый президент Казахстана Токаев принял решение об отмене референдума и присвоении столице имени Нурсултан.

Конституционным советом республики было представлено положительное решение. Депутаты сената и мажилиса поддержали решение о переименовании практически единогласно. Референдум по данному вопросу проводиться не будет.

Путин впервые отреагировал на отставку экс-главы Казахстана Назарбаева. После ухода Назарбаева Казахстан оказался на пороге финансовой катастрофы.



Источник: www.dialog.ua