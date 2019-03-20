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Трамп назвал следующего претендента на членство в НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает членство Бразилии в НАТО. Об этом во вторник, 19 марта, сообщает Голос Америки, передает Корреспондент.
"Мы исследуем этот (вопрос) чрезвычайно интенсивно – будь то НАТО или что-то связанное с альянсом", - сказал Трамп во время встречи в Белом доме с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.
Президент США назвал Бразилию крупнейшим союзником США, не входящим в состав НАТО. При этом он вновь не исключил и возможности присоединения Бразилии к альянсу.
В связи с развивающимся экономическим сотрудничеством двух стран президент указал на американо-бразильскую инициативу по созданию совместного энергетического форума.
Он также коснулся сотрудничества двух государств в космической сфере, включающую возможность запуска американских космических кораблей с бразильского космодрома.
Трамп также заявил, что поддерживает стремление Бразилии присоединиться к Организации экономического сотрудничества и развития. Бразилия, которая является восьмой экономикой в мире, подала заявку в эту организацию в 2017 года.
Теги: Донбасс, НАТО, Дональд Трамп
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