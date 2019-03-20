В Турции произошло мощное землетрясение: затронуты курортные города

20.03.2019 14:20

В западной части Турции возле города Аджипаям сегодня утром произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.



По данным центра, землетрясение произошло на глубине 11 км. Его эпицентр находился в 8 км от города. Как сообщают сейсмологи за первым толчком последовали еще два магнитудами 4,4 и 3,8.



Отмечается, что землетрясение ощущалось в городах Измир, Мугла и Эгейском море. Жертв и пострадавших нет.

Источник: https://donpress.com