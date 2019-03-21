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Bloomberg озвучил сценарии Кремля по сохранению Путина у власти
21.03.2019 12:40
В Кремле на данный момент рассматривают сценарий сохранения президента РФ Владимира Путина у власти путем объединения России и Беларуси. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.
Как стало известно, один из сценариев сохранения Путина у руля предполагает создание нового государства посредством объединения России с Беларусью. Предполагается, что Путин таким образом якобы сможет обойти конституционные ограничения по количеству президентских сроков и возглавить новую страну.
Также, источники в Кремле уточнили, что в администрации Путина активно обсуждаются сценарии, похожие ситуацию со сменой власти в Казахстане.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, президент, Путин, Кремль
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