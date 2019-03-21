Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Bloomberg озвучил сценарии Кремля по сохранению Путина у власти

21.03.2019 12:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Bloomberg озвучил сценарии Кремля по сохранению Путина у власти

В Кремле на данный момент рассматривают сценарий сохранения президента РФ Владимира Путина у власти путем объединения России и Беларуси. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Как стало известно, один из сценариев сохранения Путина у руля предполагает создание нового государства посредством объединения России с Беларусью. Предполагается, что Путин таким образом якобы сможет обойти конституционные ограничения по количеству президентских сроков и возглавить новую страну.

Также, источники в Кремле уточнили, что в администрации Путина активно обсуждаются сценарии, похожие ситуацию со сменой власти в Казахстане.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, президент, Путин, Кремль
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх