Bloomberg озвучил сценарии Кремля по сохранению Путина у власти

21.03.2019 12:40

В Кремле на данный момент рассматривают сценарий сохранения президента РФ Владимира Путина у власти путем объединения России и Беларуси. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Как стало известно, один из сценариев сохранения Путина у руля предполагает создание нового государства посредством объединения России с Беларусью. Предполагается, что Путин таким образом якобы сможет обойти конституционные ограничения по количеству президентских сроков и возглавить новую страну.

Также, источники в Кремле уточнили, что в администрации Путина активно обсуждаются сценарии, похожие ситуацию со сменой власти в Казахстане.

Источник: https://donpress.com