Последние новости раздела
- Неудачные переговоры с Трампом: Ким Чен Ын уже собирается в Россию14:16
- США не будут посылать свои войска на Донбасс, – эксперт12:55
- Bloomberg озвучил сценарии Кремля по сохранению Путина у власти12:40
- Столицу Казахстана переименовали в первый день после ухода Назарбаева 20:30
- Путин «положил глаз» сразу на 8 регионов Украины19:00
- В пункте пропуска в н.п. Северный на границе с РФ полностью прекращено движение16:25
- В Турции произошло мощное землетрясение: затронуты курортные города14:20
- Трамп назвал следующего претендента на членство в НАТО14:05
- В ОАЭ засняли таинственный небесный портал13:15
- ООН назвала самые счастливые страны мира11:40
Неудачные переговоры с Трампом: Ким Чен Ын уже собирается в Россию
21.03.2019 14:16
Лидер КНДР Ким Чен Ын может посетить с визитом Россию после неудачных переговоров с президентом США Дональдом Трампом во вьетнамском Ханое.
Об этом заявил бывший глава центра по вопросам Кореи Центрального разведывательного управления Эндрю Ким, передает южнокорейское издание The Donga Ilbo, передает УНИАН.
По его мнению, Ким Чен Ын собирается посетить Россию для того, чтобы продемонстрировать всему миру хорошие отношения Москвы и Пхеньяна на фоне неудачного саммита с США.
В то же время Эндрю Ким считает, что северокорейский лидер по-прежнему нацелен на обстоятельный диалог с США и Китаем.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, переговоры, Ким Чен Ын, Дональд Трамп
Читайте также:
- Путинский переговорщик анонсировал подписание новых документов по Донбассу
- РФ саботирует переговоры по миротворцам на Донбассе: почему Сурков отверг идею о выборах и амнистии - Волкер
- Нардеп Бойко на российском ТВ собрался мириться с Пушилиным и Прилепиным, убивавшим украинцев на Донбассе. ВИДЕО
- Прогноз для Донбасса: война, мир или что-то среднее
- Переговоры с Путиным провалятся, Украине дадут серьезное оружие
- Что подписали в Минске: новые подробности очередного договора по Донбассу
- В «ЛНР» вблизи шахты нашли тайник с оружием и боеприпасами14:00
- В Донецке школа попала под обстрел: дети эвакуированы13:46
- «Верните нам Украину!»: жители «ДНР» начали бунт против боевиков11:30
- Красный Крест доставил в ОРДЛО 140 тонн гумпомощи11:00
- РФ провалила наступление на Донбассе: разгромлен склад боеприпасов и техника боевиков10:30
- Провоз товаров и лекарств на неподконтрольный Донбасс: Юристы говорят об окончательном решении10:20
- «Зреет бунт»: в ОРЛО членов «МГБ ЛНР» арестовали за убийство мирного жителя08:00
- Порошенко наказал Россию за Донбасс, Крым, выборы в "Л/ДНР", Керченский мост и нападение в Черном море: подробности07:47
- Обострение на Донбассе: боевики обстреливают позиции ВСУ из запрещенного оружия07:30
- Марьинка попала под минометный обстрел21:20
- Зеленский приготовил Украине большой "сюрприз" за день до голосования14:30
- Неудачные переговоры с Трампом: Ким Чен Ын уже собирается в Россию14:16
- В «ЛНР» вблизи шахты нашли тайник с оружием и боеприпасами14:00
- В Донецке школа попала под обстрел: дети эвакуированы13:46
- Большой долг по коммуналке: могут ли отобрать квартиру?13:30
- Microsoft выпустила бесплатный Office 13:20
- Тарифы изменятся: в «Укрзализници» заявили о разделении вагонов на 3 класса13:10
- США не будут посылать свои войска на Донбасс, – эксперт12:55
- Bloomberg озвучил сценарии Кремля по сохранению Путина у власти12:40
- Союз против Порошенко: известный политик рассказал, когда Зеленский и Тимошенко заявят об объеденении12:20
- Астролог рассказал, как правильно провести День весеннего равноденствия11:10
- Эксперты утверждают, что чрезмерная умственная деятельность может вызвать диабет09:48
- Эксперты рассказали о серьезной опасности яиц09:01
- Равноденствие и червячное полнолуние: астрологи рассказали, что нельзя делать08:45
- Назван напиток, эффективно защищающий зрение08:14
- Мандарины, оказывается, могут быть очень опасными для здоровья22:32
- Эксперты рассказали, как звонок будильника влияет на психику21:37
- Эксперты выяснили, почему в Украине так быстро растет мобильный трафик 17:08
- Похудение во сне: пять способов сбросить лишний вес16:43
- Медики назвали шесть "сигналов" о серьезных проблемах со здоровьем13:47
- Человеческие зубы – отражение кармы
- Жители "ДНР" открыто выбирают Украину: стало известно о неприятном для России моменте войны на Донбассе
- «Массовое бегство из «ЛДНР»: законы Кремля могут сработать в пользу Украины
- Какое имя подходит вам лучше всего по знаку Зодиака
- Первое весеннее полнолуние: что нельзя делать ни в коем случае
- Новый опрос: у кого из кандидатов в президенты рухнул рейтинг за пару недель до часа Х
- ДЗОТ боевиков на Донбассе разорвало мощным взрывом: удар ВСУ из ПТУРа, в "ДНР" потери. ВИДЕО
- Ликвидированы две БМП и техника боевиков, много "200-х" и раненых: как ВСУ отомстили за гибель побратимов
- РФ провалила наступление на Донбассе: разгромлен склад боеприпасов и техника боевиков
- Путин приказал? В «ДНР» берут «курс на независимость», в том числе от РФ