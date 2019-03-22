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Конец света в день сорока святых: Земля выживет только в одном случае – назван последний шанс для человечества
Как известно, сегодня, 22 марта, должен случиться конец света. По версии представителей альтернативной науки, произойдет это в 23:30 по мск ( 22:30 по Киеву). А конспирологи говорят, что апокалипсис наступит ближе к полуночи. В этой связи ученые вспомнили о страшном знамении, которое поняли только время спустя. Считается, что Землю уничтожит не только смертоносная Нибиру и ее пришельцы, но и некоторые высшие силы. Они таким образом накажут человечество за жизнь во грехе, передает "Диалог.UA".
О конце света 22 марта говорят многие ученые, они также напоминают, какую дату сегодня отмечают христиане. Речь идет о Дне памяти воинов-христиан святых сорока мучеников. По убеждению различных сторонников "христианского конца света", именно воины-христиане сойдутся в последней битве с гуманоидами уже 22 марта. То есть сегодня может случиться самый настоящий Судный день. Эксперты во мнениях относительно апокалипсиса разделились. Одни считают, что конец света 22 марта неизбежен. Вторые уверены, что и сегодня земляне получит очередной шанс спастись, а апокалипсис будет перенесен на более позднюю дату, если люди не исправятся.
Однако некоторые конспирологи припомнили о знамении, которое появилось 12 марта, за 10 дней до армагеддона. Расшифровали его только спустя время. Речь идет об Италии, здесь недавно в небе появился человек схожий на Христа. Он светился и развел руки в стороны. "Облик человека с разведенными в стороны руками, легко сопоставить с Богом, или же с птицей. Вот к чему был этот знак. Предположительно, изображенный образ это и есть птица, возможно, даже сорока, которая есть символом 22 марта. Более того, известный факт "22 марта - 81-й день года по григорианскому календарю", это тоже знак, но уже нумерологический. Если следовать методике экспертов, то 81, это фактически число 9 – сразу же приходит в голову второе название Нибиру, тайной планеты в Солнечной системе – 9 Планеты Х", - комментируют уфологи.
Они добавляют, что если сегодня люди выживут, то за Землю все равно развернется страшная битва. Ведь недаром по всему миру замечают различные свидетельства апокалипсиса. Несмотря на панику в соцсетях из-за различных "знаков свыше", ученые не комментируют ситуацию и крайне осторожно высказываются о конце света. Напомним, пришельцы Нибиру перед концом света "захватили" МКС. Добавим, человечеству предстоит пережить две страшные катастрофы перед армагеддоном.
Теги: Донбасс, Земля, конец света, Нибиру
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