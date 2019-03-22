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Лукашенко готовится к побегу: показали тайный план президента

22.03.2019 14:45
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Лукашенко готовится к побегу: показали тайный план президента

Белорусские СМИ распространяют слухи о том, что их глава государства Александр Лукашенко в скором времени уйдет в отставку. Есть и такие кадры, которые пошли дальше и сообщили, что Лукашенко готовит "маршруты эвакуации" из страны, пишет from-ua.
"Служба безопасности президента Республики Беларусь получила распоряжение отрабатывать маршруты эвакуации Александра Лукашенко из страны в случае нештатной ситуации", – утверждает Telegram-канал "Компромат Беларусь".
Весьма подозрительное сообщение было опубликовано 21 марта. Россия пунктом назначения не является, отмечают авторы ресурса. По их словам, "маршрут эвакуации" Лукашенко пролегает в одну из арабских стран. Какое конкретно государство имеется в виду, авторы не уточнили
Впрочем, к подобным громким заявлениям стоит относиться с большой долей скепсиса. Никаких источников информации о готовящемся "бегстве" Лукашенко авторы публикации не приводят.
С иронией к сообщению "Компромат Беларусь" отнеслись даже их коллеги – Telegram-канал "Белорусский гамбит": "А чего не в Украину? Там же по вашим прогнозам друг Порошенко побеждает", – прокомментировали авторы.



Теги: Донбасс, Беларусь, отставка, побег, Лукашенко
 
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