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Водитель уснул и убил одним махом 50 человек

22.03.2019 20:10
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Водитель уснул и убил одним махом 50 человек

В результате столкновения двух автобусов в городе Китампо в центральной части Ганы погибли 50 человек.Об этом сообщает from-ua.
Издание пишет, что в результате аварии были ранены десятки людей. После столкновения один из автобусов загорелся. По предварительной версии, столкновение произошло из-за того, что один из водителей задремал за рулем и выехал на встречную полосу.
Напомним, 11 марта на северо-востоке Мексики напали на пассажирский автобус, похитив из него 19 человек. Вооруженные неизвестные подъехали к автобусу на двух автомобилях и заставили его остановиться.
Также в мексиканском штате Чьяпас несколько дней назад на горной дороге упал в пропасть грузовик, перевозивший мигрантов из Центральной Америки. В результате аварии погибли 25 человек, еще 30 получили ранения. Грузовик упал в овраг глубиной около 10 метров.
Еще ранее на востоке Чехии у города Ронов-над-Доубравоу столкнулись пассажирский и грузовой поезда.



Теги: Донбасс, сон, убийство, водитель, ДТП
 
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