Оккупанты нашли применение Керченскому мосту в Москве

23.03.2019 18:31

В Москве в одном из микрорайонов на стене нарисовали большое граффити с изображением моста через Керченский пролив.

Об этом в Twitter написала блогер RoksolanaToday&Крым‏, опубликовав соответствующее фото, передает apostrophe.ua.

"Граффити в Москве. Чтобы не забывали,где их денюшки", - написала она.