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Не спасется никто: ученый вычислил дату начала Третьей мировой
Математик Аарон Клаузет из Университета Колорадо (США) проанализировал данные о войнах, начиная с 1812 года и заканчивая 2003 годом. Его выводы неутешительны для человечества. Он рассказал, что чудовищное военное столкновение, которое затем получит название Третьей мировой войны, может вспыхнуть в ближайшие годы, пишет from-ua.
При этом ученый заявил, что судьба человечества в руках самого человечества. Чтобы избежать конфликта достаточно изменить мышление. Только тогда масштабного кровопролития удастся избежать.
Математик посчитал, что ближайший масштабный конфликт может произойти через 205 лет после Второй мировой войны. В процессе исследования ученый сопоставил данные 94 военных столкновений, которые привели к масштабным жертвам.
При этом Клаузет заметил, что в последние столетия человечество стало более миролюбивым. Он сделал вывод, что интервалы между войнами стали более длительные, чем они были еще 400-500 лет назад. Так, с 1940 по 2003 год крупные международные конфликты продолжили вспыхивать, однако между ними проходило по 12,8 года. Ученый считает, что между периодами войны и мирными периодами существует взаимосвязь. Исходя из этого, между Второй мировой войной и следующим подобным конфликтом пройдет не более 205 лет.
Теги: Донбасс, война, дата, начало, ученый
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