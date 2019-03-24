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Ученые рассказали о надвигающихся магнитных бурях
24.03.2019 13:01
В воскресенье, 24 марта, по информации ученых, ожидается магнитная буря.
Однако эксперты успокаивают, она будет относительно слабой, передает donpress.com.
По словам ученых, магнитосфера была возмущенной еще в субботу, 23 марта.
Также специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН (РФ) говорят об ожидающихся вспышках активности 27 и 28 марта.
Теги: Донбасс, ученые, астрономия, вспышка на Солнце, лаборатория, магнитная буря, РФ
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