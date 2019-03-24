Ученые рассказали о надвигающихся магнитных бурях

24.03.2019 13:01

В воскресенье, 24 марта, по информации ученых, ожидается магнитная буря.

Однако эксперты успокаивают, она будет относительно слабой, передает donpress.com.

По словам ученых, магнитосфера была возмущенной еще в субботу, 23 марта.

Также специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН (РФ) говорят об ожидающихся вспышках активности 27 и 28 марта.