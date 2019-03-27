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Британские ученые приблизились к созданию алкоголя, не вызывающего похмелья
Сейчас исследователи пытаются улучшить вкус изобретенного спирта.
Не вызывающий похмелье алкоголь появится в продаже в ближайшие пять лет. Об этом рассказал разработчик продукта, профессор Имперского колледжа Лондона и научный сотрудник Хаммерсмитской больницы Дэвид Натт, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Капитал.
Его изобретение, синтетический спирт Alcarelle, позволяет почувствовать опьянение, но не вызывает таких последствий, как интоксикация. В настоящее время Натт пытается усовершенствовать формулу, чтобы избавиться от «не очень приятного» вкуса.
Натт изобрел синтетический спирт еще в 1983 году, работая над изучением влияния алкоголя на рецепторы ГАМК для лечения болезней центральной нервной системы. Alcarelle, вероятно, будет регулироваться как пищевая добавка или ингредиент, поэтому проводятся не клинические испытания, а тестирование на безопасность. Продукт еще не прошел эту процедуру, так что, сетует ученый, пока продегустировать его можно только в его лаборатории.
Также, чтобы получить одобрение от регулирующих органов, производителю нужно представить готовый напиток. Автор формулы объединился с учеными-диетологами для решения этой задачи, которая обычно занимает около трех лет, но из-за уникальности Alcarelle это может занять больше времени.
Десять лет назад Натт был уволен с должности советника британского правительства по борьбе с наркотиками. Он оскандалился, заявив, что верховая езда более опасна, чем экстази. После этого он представил в ведущий научный медицинский журнал Lancet данные, показывающие, что выпивка более вредна для общества, чем героин или крэк.
Теги: Донбасс, алкоголь, ученые, похмелье
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