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Нибиру начала поражать человечество: ученые забили тревогу

27.03.2019 21:00
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Нибиру начала поражать человечество: ученые забили тревогу

Специалисты обвиняют Звезду смерти в мощных магнитных бурях. Экперты уверяют, что самочувствие жителей Земли ухудшилось из-за опасного влияния Нибиру.

Планета-убийца вызвала три мощные вспышки на Солнце, которые возмутили магнитное поле земного шара, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Главред". Аномальная активность светила, от которой страдает здоровте землян, по мнению уфологов, началась не просто так.

По мнению исследователей внеземных цивилизаций, магнитные бури вызвала смертоносная планета Х, которые до конца марта будет облучать магнитными волнами земной шар.

В результате геомагнитной активности люди будут жаловаться на головную боль, беспричинную усталость, учащение сердцебиения и приступы депрессии или агрессии. По словам экспертов, Звезда смерти "вспыляет Солнце", провоцируя на нем вспышки, которые негативно влияют на самочувствие людей.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, ученые, планета, Нибиру, магнитная буря
 
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