В роддоме почти одновременно забеременели 9 медсестер

27.03.2019 13:31

В медицинском центре штата Мэн в Портленде сразу 9 медсестер родильного отделения забеременели в одночасье.

По прогнозам, рожать женщины будут в период с апреля по июль 2019 года. Сейчас будущие мамы отмечают, что им приятно работать в окружении таких же, как они. Делятся опытом, меряются животиками, поддерживают друг дружку.

Руководство медцентра уже ищет беременным сотрудницам замену. Комментаторы новости в Интернете шутят, что этот бэби-бум – результат удачного корпоратива. Есть и те, кто предлагает призвать к ответу главврача. Анекдот про агронома Петрова с велосипедом тоже вспоминают.

Это еще что. Вот в прошлом году в Аризоне 16 больничных медсестер объявили о своем интересном положении. При этом уверяли, что предварительного сговора не было. Администрация пошла навстречу будущим мамам, освободив беременных сотрудниц от общения с больными туберкулезом и проведения пациентам химиотерапии, а также расширив меню больничной столовой оливками и солеными огурчиками.

Источник: http://kr24.com.ua