Палеонтологи нашли древнюю птицу с «сюрпризом»

28.03.2019 22:25

Внутри птицы, судя по всему, было яйцо.



Группа ученых объявила об обнаружении в Китае окаменелых останков птицы, которая обитала на Земле порядка 110 млн лет назад.



Внутри птицы, судя по всему, было яйцо. Такая находка является беспрецедентной в мировом масштабе, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.



Найденное пернатое представляет собой ранее науке неизвестный вид и принадлежит к группе Enantiornithes, которая сосуществовала с динозаврами и была распространена по всему миру в меловой период. Новому виду ученые дали название Avimaia schweitzerae. Это имя означает "мать-птица Швайцер" на смеси латыни и древнегреческого. Вторая часть имени была унаследована окаменелостью от Мэри Швайцер, знаменитого шведско-американского палеонтолога.



Чжун-хэ Чжу из Института палеонтологии и палеоантропологии КАН в Пекине и его коллеги нашли невероятно хорошо сохранившиеся окаменелости в городе Юймэнь провинции Ганьсу на северо-западе Китая, отметили в Институте палеонтологии и палеоантропологии позвоночных Академии наук Китая.



"Поскольку образец был раздавлен, исследователям удалось при помощи микроскопа уточнить, что небольшой извлеченный из окаменелостей фрагмент оказался яйцом", - сообщила научный сотрудник института, первый автор статьи Алида Бейлеул.



Результаты подробного анализа фрагмента показали, что репродуктивная система птицы функционировала ненормально. Если скорлупа птичьих яиц состоит, как правило, из одного слоя, то у этого яйца их было два. Это объясняется тем, что яйцо, скорее всего, слишком долго находилось внутри птицы, объяснила она.



Подобное состояние возникает у птиц в результате стресса, считает Алида Бейлеул. По ее словам, такая аномалия, при которой яйцо покрыто вторым, а иногда даже несколькими слоями скорлупы, зафиксирована у динозавров, а также у ископаемых и живых черепах.