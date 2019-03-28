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Трамп поставил России жесткий ультиматум
28.03.2019 07:09
Президент США Дональд Трамп во время встречи с супругой Хуана Гуаидо, признанного Соединенными Штатами временным президентом Венесуэлы, заявил, что Россия должна покинуть Венесуэлу. Об этом сообщают американские СМИ.
Так, американский лидер заявил:
«Россия должна покинуть Венесуэлу».
В то же время, на вопрос, как этого добиться, Трамп ответил:
«Посмотрим. Все способы допустимы».
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, Венесуэла, Дональд Трамп, ультиматум
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