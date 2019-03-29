Проход на катере под Керченским мостом: уникальные кадры. ВИДЕО

29.03.2019 15:31

Журналисты из оккупированного Крыма опубликовали в сети уникальные кадры прохода на катере под Керченским мостом.

Соответствующий ролик был опубликован в YouTube, передает apostrophe.ua

"Журналисты "Крыминформа" впервые прошли на пограничном катере под арками Крымского моста и сняли видео в формате 360°", - говорится в подписи к видео.

Крымский мост оккупанты открыли 16 мая 2018 года.