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Проход на катере под Керченским мостом: уникальные кадры. ВИДЕО

29.03.2019 15:31
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Проход на катере под Керченским мостом: уникальные кадры. ВИДЕО

Журналисты из оккупированного Крыма опубликовали в сети уникальные кадры прохода на катере под Керченским мостом.

Соответствующий ролик был опубликован в YouTube, передает apostrophe.ua

"Журналисты "Крыминформа" впервые прошли на пограничном катере под арками Крымского моста и сняли видео в формате 360°", - говорится в подписи к видео.
Крымский мост оккупанты открыли 16 мая 2018 года.



Теги: Россия, Донбасс, Крым, Керчь, пограничники, мост, катер, арка
 
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