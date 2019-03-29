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Проход на катере под Керченским мостом: уникальные кадры. ВИДЕО
29.03.2019 15:31
Журналисты из оккупированного Крыма опубликовали в сети уникальные кадры прохода на катере под Керченским мостом.
Соответствующий ролик был опубликован в YouTube, передает apostrophe.ua
"Журналисты "Крыминформа" впервые прошли на пограничном катере под арками Крымского моста и сняли видео в формате 360°", - говорится в подписи к видео.
Крымский мост оккупанты открыли 16 мая 2018 года.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, Керчь, пограничники, мост, катер, арка
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