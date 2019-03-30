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"Мечта в клетке": тысячи мигрантов помещены за колючую проволоку на границе США
Чтобы обработать все заявки о предоставлении убежища в США, власти перевели сотни пограничников с южных КПП.
Миграционный кризис на юге США привел к тому, что министерство внутренней безопасности перевело 750 пограничников с пропускных пунктов на обработку заявок о предоставлении убежища, сообщила глава ведомства Кирстьен Нильсен.
"Не вводите себя в заблуждение: американцы могут почувствовать последствия этой чрезвычайной ситуации", – заявила американский министр.
По ее словам, кадровые перестановки уже привели к коммерческим задержкам и увеличению времени ожидания в пунктах пропуска, что уже ощутили на себе водители по обе стороны границы. В частности, в пятницу в сторону США около мексиканского города Сьюдад-Хуарес образовались огромные пробки из грузовиков.
Кроме того, отмечается резкое увеличение числа соискателей убежища, в частности детей и семей, которые прибывают в США большими группами.
По оценкам министерства внутренней безопасности в марте ожидается 100 тыс. задержаний на границе – рекордный показатель за последние десять лет.
Источник : https://www.segodnya
Теги: США, Донбасс, граница, мигрант, КПП
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