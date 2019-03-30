- В России рассказали, сколько средств потратили на беженцев из Украины09:40
- В Украину запретили ввоз 10 российских изданий08:40
- Украина усилила безопасность на границе с Крымом16:29
- Жебривский рассказал, за сколько ВСУ могут взять под контроль Горловку 16:12
- СБУ: группировки "УПА" и "УНА" курировались из Кремля. ВИДЕО15:52
- Проход на катере под Керченским мостом: уникальные кадры. ВИДЕО15:31
- Путин готовится отдать Донбасс Украине: какую ловушку готовит Москва Киеву15:12
- Кремль готов к масштабному вторжению в Украину: РФ захватит Киев по сценарию Третьего рейха - генерал Марчук13:11
- Украинцы сами могут спровоцировать вторжение войск Путина: озвучен опасный сценарий12:48
- Пропагандисты «ДНР» опозорились, показав на выставке в Донецке части российских боеприпасов12:31
Православные христиане сегодня отмечают праздник Теплый Алексей
Сегодня, 30 марта, по православной традиции почитают Теплого Алексея (Алексия) .
В старину верующие в этот день готовились к весенним полевым работам и пристально наблюдали за погодой.
Также в этот день было принято идти рано утром на рыбалку, выносили картофель из погребов, проверяли ульи, собирали березовые почки, поскольку верили, что в этот день они обладают целебной силой.
Стоит заметить, что вечером работать категорически запрещалось.
Также по традиции вся семья собиралась за столом, пили медово-березовый узвар.
Часто на Теплого Алексея талая вода течет в реки с гор. Дети любили пускать бумажные кораблики по ручьям.
Согласно народным приметам, тепло в это день означало, что год будет урожайным. Если нет скворцов, жди ненастную погоду. Гуси летят высоко — ожидай снегопада. Если Алексию помолиться, то много меда будет. В этот день будет удачной охота. Если этот день выпадает на понедельник, то нельзя в дорогу собираться — это к неудаче.
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, праздник, христианство
- На Донбассе снова слышна артиллерия: армии не дают голосовать, потому что знают о популярности Порошенко11:20
- С августа 2014 года более 120 тыс. пенсионеров Донбасса вообще не получали пенсии в Украине09:21
- В ОРДО «признали» «разрешительные документы ЛНР»09:00
- КПВВ, переселенцы, прифронтовой Донбасс: поговорим о важном08:00
- Взять Горловку за три дня – эксперты рассказали, насколько это возможно07:20
- Враг идет на эскалацию: ВСУ понесли потери на Донбассе22:45
- По техническим причинам: В «Л-ДНР» синхронно отменили концерты российских артистов на 31 марта22:01
- За кого будут голосовать мариупольцы, - ВИДЕО18:00
- ДТП в центре неподконтрольного Донецка: «Ланос» столкнулся с троллейбусом16:51
- Жебривский рассказал, за сколько ВСУ могут взять под контроль Горловку 16:12
- На Донбассе снова слышна артиллерия: армии не дают голосовать, потому что знают о популярности Порошенко11:20
- Почему влюблённые переоценивают интеллектуальные способности своей второй половинки11:00
- Под Киевом сгорел завод армейского обмундирования: прячут концы в воду?10:40
- Как понять, что ребёнок отравился бытовой химией10:20
- «Он часть Украины»: Пушков объяснил, почему Россия не присоединит Донбасс10:00
- В России рассказали, сколько средств потратили на беженцев из Украины09:40
- С августа 2014 года более 120 тыс. пенсионеров Донбасса вообще не получали пенсии в Украине09:21
- В ОРДО «признали» «разрешительные документы ЛНР»09:00
- В Украину запретили ввоз 10 российских изданий08:40
- «Мы требуем перемен»: Кучма обратился к украинцам08:20
- Православные христиане сегодня отмечают праздник Теплый Алексей11:40
- Почему влюблённые переоценивают интеллектуальные способности своей второй половинки11:00
- Как понять, что ребёнок отравился бытовой химией10:20
- Популярный женский препарат признан опасным для жизни22:23
- "Москва даст нам бой именно здесь - Зеленский не сольется, Тимошенко в пролете" - Карл Волох21:07
- Самый «честный» торговал танками, как пирожками: озвучены новые факты распродажи ВСУ20:38
- Три сценария финала президентских выборов20:05
- Взять фамилию мужа: каких изменений в судьбе стоит ждать19:30
- Будет ли правительство сдерживать цены на продукты?19:04
- Ученые: душа не умирает — она возвращается во Вселенную18:31
- Как ВСУ вошли в черту города оккупированной Горловки: детали прорыва от ветерана АТО
- "Очень странный движ, будет большая мясорубка", - ветеран АТО заметил необычное поведение оккупанта
- «В этот раз все серьезней»: СМИ ОРДО озвучили этапы «выдачи» российских паспортов жителям «республики»
- Крупный успех ВСУ возле Горловки: стало известно, за сколько можно освободить захваченный Донбасс. ВИДЕО
- Украина неожиданно потеряла еще одного кандидата в президенты: срочное заявление
- ВСУ продвинулись вглубь Донбасса под Горловкой: Гиркин подтвердил отступление "ДНР" к северу от Донецка
- "Раздевают до белья и ищут украинскую символику", - соцсети возмущены "досмотрами" боевиков "Л/ДНР" на КПП
- Вхождение Донбасса в состав России: Гиркин пояснил, что значит тревожное заявление Поклонской в Донецке
- Горловка пала: ВСУ закрепились в черте города
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "Л/ДНР" на Донбассе под Золотым