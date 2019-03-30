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В Apple сообщили, что больше не буду выпускать зарядку AirPower

30.03.2019 18:20
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Представители Apple сообщали, что компания официально отказалась от выпуска беспроводной зарядки AirPower.

По словам вице-президента Apple по разработке оборудования Дэн Риччио, зарядка не соответствует высоким стандартам качества компании.

Он также сообщил, что компания попросила прощения у пользователей за неоправданные ожидания и заверила, что продолжит развивать беспроводные технологии.

Источник : https://donpress 



Теги: Донбасс, компания, зарядка, стандарт, качество
 
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