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В Германии рухнул самолет с российскими бизнесменами: есть жертвы
01.04.2019 08:48
В Германии потерпел крушение бизнес-самолет, на борту которого находились российские граждане. Об этом сообщают РИА «Новости».
Как сообщают СМИ, в результате аварии погибли три человека, в том числе двое россиян. Как стало известно, погибла совладелица российской авиакомпании S7 Наталья Филева. На данный момент подробности произошедшего устанавливаются.
ТАСС отмечает, что самолет следовал из Франции, при этом идентификация жертв ожидается на следующей неделе.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Германия, самолет, авиакатастрофа
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