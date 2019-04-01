В элитном доме престарелых отравили людей: скончались 5 человек

01.04.2019 22:12

В городе Лерм на юге Франции, предположительно от пищевого отравления, скончались пять постояльцев дома престарелых, еще 17 пострадали. Об этом сообщает радиостанция France Bleu, передает Корреспондент.

По предварительным данным, в ночь на понедельник, 1 апреля, пять человек скончались в доме престарелых Ла Шенре. Большинство из пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, три человека находятся в более легком состоянии.

По данным радиостанции, пострадавшие были доставлены в больницы, ведется расследование обстоятельств инцидента.

Отмечается, что дом престарелых был открыт в ноябре 2006 года. В нем имеются 87 комнат и одно отделение для жильцов с болезнью Альцгеймера, в котором проживают полтора десятка человек. В учреждении повара работают по найму и готовят на месте.