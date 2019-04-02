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Хватило Крыма? В России выступили против объединения с Беларусью
Большая часть российских граждан не поддерживает идею об объединении России и Беларуси, по поводу которого в Кремле начали с недавних пор особо активно говорить. Как передает replyua.net со ссылкой на «Известия», об этом идет речь в результатах опроса ВЦИОМа «Россия и Беларусь: новый формат интеграции?». В то же время, порядка 51% россиян в текущем году впервые услышали о том, что два десятка лет назад страны достигли договоренности о создании Союзного государства.
Так, противниками объединения оказались 48% опрошенных. Также выяснилось, что 37% участников опроса считают отношения дружественными, 15% — хорошими и добрососедскими. О враждебности заявил каждый сотый опрошенный, на напряженность в отношениях указали девять человек из ста.
Следует отметить, что ранее эксперт-международник Андрей Каракуц в интервью одному из интернет-изданий заявил, что Россия начала постепенную оккупацию Белоруссии, и президент Александр Лукашенко об этом хорошо знает.
Теги: Россия, Донбасс, Беларусь, объединение
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