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Массовые аресты: Кремль готовится "придушить" всех, войска занимают позиции

03.04.2019 16:48
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Массовые аресты: Кремль готовится "придушить" всех, войска занимают позиции

С начала марта 2019 года в Ингушетии происходят массовые протесты против правительства.

Теперь в регионе обрубили мобильный Интернет. Об этом говорится в материале BBC, передает "Диалог.UA".

Ранее сообщалось, что российские войска вторглись в Ингушетию, охваченную протестами против вопиющего беспредела Путина - Кадырова.

Отмечается, что отключение мобильного Интернета началось с вечера, 2 апреля. Уже  3 апреля к местным активистам пришла полиция.

Глава местного отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов отметил, что уже прошли обыски у семи человек, некоторых начали задерживать, однако в МВД данную информацию не подтвердили.

Отмечается, что отключение Интернета могло зайти по запросу правоохранительных органов. Ранее в Ингушетии уволили главу МВД, В регионе запрещают проводить любые митинги и обязуются проводить зачистки территорий от протестующих.

Ранее проводились задержания на митинге, но многих в итоге отпустили. 

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, арест, Ингушетия, Кремль
 
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