Решили избавить страну от геев: смертную казнь ввели для гомосексуалов

03.04.2019 18:45

В Брунее 3 апреля вступают в силу поправки в законодательство, согласно которым анальный секс и супружеская измена наказываются смертной казнью. Новые меры охватывают и ряд других преступлений, включая наказание за кражу путем ампутации, передаёт УНН со ссылкой на BBC.

Так, султан Брунея Хассанал Болкиах в среду призвал к “более сильным” исламским учениям.

“Я хочу, чтобы исламское учение в этой стране становилось все сильнее”, — заявил Султан Хасанал Болкиах в своем публичном обращении, по сообщению информационного агентства AFP, не упоминая о новых законах.

Гомосексуализм был запрещен в Брунее и ранее, наказанием за него было лишение свободы на срок до 10 лет.

Мусульмане составляют около двух третей населения страны из 420 тыс. человек. Бруней сохранил смертную казнь, но с 1957 года её ни разу не применяли.

Так, новый закон в основном распространяется на мусульман, включая детей, достигших половой зрелости, хотя некоторые аспекты будут применяться и к немусульманам.

В соответствии с новыми законами, лица, обвиняемые в совершении определенных деяний, будут осуждены только в случае их признания или присутствия свидетелей, пишет издание.

За такие преступления, как изнасилование, супружеская измена, содомия, грабеж и оскорбление или оскорбление Пророка Мухаммеда, будет вынесено максимальное наказание в виде смертной казни.

Лесбийский секс предусматривает другое наказание: наказание варьирует от 40 ударов тростью до 10 лет в тюрьме.

Те, кто “убеждают, говорят или поощряют” мусульманских детей в возрасте до 18 лет “принять учения, отличные от ислама”, подлежат штрафу или тюремному заключению.

Лица, не достигшие половой зрелости, но осужденные за определенные правонарушения, могут быть подвергнуты избиению.

Как сообщалось ранее, в рейтинге стран мира, благоприятных для гей-туризма, Украина оказалась на 95 месте из 197 стран и регионов.