Рубль рухнет: в России бьют тревогу из-за новых санкций США

03.04.2019 21:15

Стоимость российского рубля, несмотря на подорожания нефти, продолжает снижаться. В банках уже готовятся: в ближайшие дни из-за новых санкций США доллар в РФ может взлететь в цене.

Об этом сообщает издание Finanz.ru.

“Рубль сейчас словно сидит на пороховой бочке, которая в любой момент способна рвануть”, – констатирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. Новый пакет антироссийских санкций США – второй раунд мер за отравление Скрипалей в Солсбери, который, как предупреждал Госдеп, может включать меры против банковской системы, – подготовлен и уже направлен на подпись президенту Дональду Трампу.

Крупные банки уже готовятся к возможной девальвации – об этом свидетельствует их поведение на денежном рынке, указывает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

В течение последнего месяца ряд участников четырежды привлекали в ЦБ значительный объем рублевых кредитов через операции “своп” – то есть под залог долларов: на 39 и 112 млрд рублей 6 и 7 марта, а затем на 70 и 33 млрд рублей 29 марта и 1 апреля.

Это означает, что крупные банки удерживают большой объем открытой валютной позиции и не желают с ней расставаться: при нехватке рублей вместо того, чтобы продать валюту на рынке, они предпочитают пользоваться дорогими кредитами центробанка, которые обходятся в 8,75% годовых.

Источник: https://antikor.com.ua