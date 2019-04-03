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В Санкт-Петербурге "похоронили" Путина

03.04.2019 13:55
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В Санкт-Петербурге "похоронили" Путина

В Санкт-Петербурге у Исаакиевского собора неизвестные установили "надгробие" Путину, сообщает ТСН.
Соответствующие фото обнародовал на своей странице в Twitter фотограф Давид Френкель. "Табличка с Путиным, фото которой поудаляли в ВК, появилась и в Петербурге. Сразу скажу для центра Э: я понятия не имею, кто ее установил", - подписал он.
Как видно на снимке, под фото российского президента размещены "годы жизни" - 1952-2019, а также надпись "Предал народ России".



Теги: Санкт-Петербург, Владимир Путин, надгробие
 
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