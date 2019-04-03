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В США снежного человека засняли на видео
Запись сделана в штате Юта.
Представленная ниже видеозапись была получена 23 марта нынешнего года, в половине одиннадцатого утра, у заснеженной вершины Лон-Пик в американском штате Юта, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Перемотав ролик на отметку 2:52, вы сможете увидеть темную и непропорционально высокую человекоподобную фигуру, шагающую сквозь метель вверх по склону горы. Очевидец, получивший таинственные кадры, утверждает, что это не мог быть альпинист, поскольку у него совершенно отсутствовало снаряжение.
По словам Тэннера Харгиса, он стоял в саду возле собственного дома и снимал природу на камеру с мощным объективом, когда увидел на расстоянии более десяти километров от себя этого чужака. Удивленный американец принялся снимать черный силуэт, быстро смекнув, что перед ним отнюдь не обычный человек. Высота этого существа составляла не менее трех метров, оно передвигалось, не смотря на вьюгу, предельно легко, словно прогуливаясь и не испытывая какого-либо дискомфорта.
Разумеется, Харгис, а также множество криптозоологов и простых пользователей Всемирной паутины посчитали, что речь идет о самом настоящем снежном человеке. Возможно, предполагаемый реликтовый гоминид обитает на этой вершине или где-то в ее окрестностях.
Местные жители, к слову, и прежде неоднократно сообщали о наблюдении загадочных антропоморфных фигур, блуждающих по склонам этой горы. Не исключено, что здесь обитает целая популяция легендарных бигфутов.
Теги: США, Донбасс, снежный человек
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