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Бритни Спирс стала пациенткой психиатрической клиники
04.04.2019 13:00
Знаменитая певица Бритни Спирс обратилась за помощью в клинику, специализирующуюся на лечении психических расстройств.
По сообщению западных СМИ, причиной обращения стала депрессия на фоне проблем со здоровьем отца Спирс.
Также журналистам стало известно, что американская поп-дива «потеряла рассудок» из-за своего отца Джейми Спирса, который за последние недели перенес две операции после внезапного разрыва толстой кишки. После второй операции у него начались осложнения.
Курс лечения Бритни составит 30 дней.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Бритни Спирс, психиатрия, психиатрическая лечебница
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