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Польский генерал сделал прогноз на случай Третьей мировой войны
04.04.2019 13:14
Польский генерал Вальдемар Скшипчак. в интервью журналистам заявил, что западные страны применят против России ядерное оружие в случае «агрессии» со стороны Москвы.
Он также заявил, что Запад готовил уже такой удар еще во время Второй мировой войны.
По словам генерала, западные страны хотели остановить Россию в Польше. Как подчеркнул генерал, такое вполне вероятно и сейчас.
«Для нас, поляков, такой сценарий, конечно, неприемлем. Но если начнется война, никто не спросит наше мнение,» — сказал польский военачальник.
Скшипчак также отметил, что Россия — главная угроза для «свободного мира».
При этом он добавил, что в случае полномасштабных боевых действий именно Польша станет зоной столкновений.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, прогноз, генерал
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