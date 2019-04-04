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Сбылось еще одно апокалиптическое пророчество индейцев
Земноводные начали интенсивно вымирать.
Впервые проблема была замечена в 1970-х годах, когда экологи обратили внимание на сокращение популяции некоторых лягушек. В то время этим изменениям не придали особого значения: всё списали на экологию отдельных регионов. Сегодня же ученые почти что бьют тревогу, так как снижение численности земноводных приобрело массовый характер, сообщает Хроника.инфосо ссылкой на Новости Планеты.
Проблема была вновь затронута 29 марта 2019 года. Больше сорока ученых соединили результаты своих исследований в одну статью, которую опубликовали в некоторых научных журналах.
В начале 2000-х годов в опасности находилось 200 видов земноводных, сегодня эксперты говорят о 500 видах. Стоит отметить, что примерно 90 видов окончательно исчезли.
В прошлом столетии ученые установили, что многие лягушки Австралии, Новой Зеландии и Центральной Америки заражены опасным грибком Batrachochytrium dendrobatidis, который распространился по миру с Корейского полуострова. Земноводные этой территории имеют иммунитет к грибку, тогда как другие создания – нет. Заражение произошло вследствие массовой торговли лягушками и их перемещения.
В 2015 году было выяснено, что данный грибок имеет подвиды, которые тоже опасны. Как бороться с проблемой, специалисты пока что не знают. Они знают только одно: исчезновение лягушек приведет к ужасным последствиям, дисбалансу в природе.
Стоит отметить, что примерно также описывается конец света и в предсказаниях коренных народов Америки, где исчезновение земноводных первый признак.
Теги: Донбасс, вымирание, индейцы, Апокалипсис, пророк
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