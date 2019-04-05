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Нибиру пошла на вторжение: страшная катастрофа убьет планету уже через 17 дней, от конца света не спастись никому
В Интернете поднимается очередная волна паники по поводу приближающегося Армагеддона и вторжения смертоносной Нибиру. Научный мир из-за этого разделился на два лагеря.
Официальная наука отрицает "нападение" Нибиру на нашу планету, а вот конспирологи даже называют точную дату приближающегося конца света, передает "Диалог.UA".
Эксперты заявили, что 21 апреля коварная Звезда смерти столкнется с Землей и тем самым приблизит смерть не только человечества, но и всего живого. Эксперты заявили, что Армагеддон в 2019 году предсказывали не только известные провидцы и святые. Сведения об апокалипсисе в апреле текущего года есть даже в календаре майя. Конспирологи заявили, что якобы Нибиру заслонит собой Солнце, отчего наша планета погрузится в тень, и именно это и приведет к катастрофе для всего живого на Земле. В свою очередь, официальная наука всячески опровергает эти сведения, ученые говорят, что ничего подобного пока ожидать не стоит. "Наша планета имеет постоянный заряд тепла, его хватит на продолжительное время", - уверяют ученые.
Теги: Донбасс, ученые, катастрофа, планета, предсказание, столкновение, конец света, армагеддон
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