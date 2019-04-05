Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Власти России внезапно отказались от своих планов в оккупированном Крыму: что произошло

05.04.2019 18:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Власти России внезапно отказались от своих планов в оккупированном Крыму: что произошло

Так, во временно оккупированном Крыму Российская Федерация не будет вводить курортный сбор в этом году. Известно, что оккупационные власти Крыма уже обратились к российскому правительству с просьбой о выходе полуострова из соответствующего налогового эксперимента, передает "Диалог.UA", ссылаясь на РИА "Новости".
По словам якобы "главы Крыма" Сергея Аксенова, в 2019 году не будет введен курортный сбор. Он отметил, что лично попросил власти РФ исключить Крымский полуостров из данного эксперимента. Оккупант Сергей Аксенов считает, что участие в эксперименте является экономически нерентабельным. "Когда мы сели, посмотрели, то перспектива заработать за год всем муниципалитетам от 30 до 50 миллионов рублей, при этом администрирование займет достаточно много времени и определенные проблемы будут", - заявил "глава Крыма". Так, если посчитать, то получается, что администрирование в конечном итоге составит столько же, сколько и соберут денежных средств. Отмечается, что эксперимент, связанный с введением курортного сбора, действовал в Ставрополе и Алтае, включая восемь муниципалитетов Краснодарского края.



Теги: Донбасс, Крым, отказ, план, оккупанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх