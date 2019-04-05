- Власти России внезапно отказались от своих планов в оккупированном Крыму: что произошло 18:48
- Эксперты включили Украину в список голодающих стран17:18
- Преждевременно, но можно сказать: В России прокомментировали выборы в Украине15:14
- Нибиру пошла на вторжение: страшная катастрофа убьет планету уже через 17 дней, от конца света не спастись никому09:11
- Американка рассказала о встрече с белым снежным человеком22:39
- Нибиру убьет Землю в день выборов президента Украины: что вычитали уфологи в календаре майя18:39
- Сбылось еще одно апокалиптическое пророчество индейцев17:00
- Москва будет в бешенстве: Украина назвала России два главных условия возобновления авиасообщения 14:33
- «Что они собираются делать?»: эксперты из США подчеркнули необходимость дебатов в Украине14:15
- Польский генерал сделал прогноз на случай Третьей мировой войны13:14
Власти России внезапно отказались от своих планов в оккупированном Крыму: что произошло
Так, во временно оккупированном Крыму Российская Федерация не будет вводить курортный сбор в этом году. Известно, что оккупационные власти Крыма уже обратились к российскому правительству с просьбой о выходе полуострова из соответствующего налогового эксперимента, передает "Диалог.UA", ссылаясь на РИА "Новости".
По словам якобы "главы Крыма" Сергея Аксенова, в 2019 году не будет введен курортный сбор. Он отметил, что лично попросил власти РФ исключить Крымский полуостров из данного эксперимента. Оккупант Сергей Аксенов считает, что участие в эксперименте является экономически нерентабельным. "Когда мы сели, посмотрели, то перспектива заработать за год всем муниципалитетам от 30 до 50 миллионов рублей, при этом администрирование займет достаточно много времени и определенные проблемы будут", - заявил "глава Крыма". Так, если посчитать, то получается, что администрирование в конечном итоге составит столько же, сколько и соберут денежных средств. Отмечается, что эксперимент, связанный с введением курортного сбора, действовал в Ставрополе и Алтае, включая восемь муниципалитетов Краснодарского края.
Теги: Донбасс, Крым, отказ, план, оккупанты
- Раскрыт коварный план Кремля касательно Крыма
- Кремль решил отказаться от украинской электроэнергии для Крыма
- Путин рассказал свой план относительно аннексированного Крыма
- Артеменко предложил новый «план» по Крыму
- Четкого плана по возвращению Крыма Украина не имеет. ВИДЕО
- Власть разрабатывает план выведения украинских военных из Крыма
- В ОРДО учредили военно-патриотическое движение «Молодая Гвардия— Юнармия»17:41
- В ОРДЛО проводят рейды по учету «военнообязанных»17:01
- На 50% меньше: Стал известен средний размер пенсии в «ДНР»16:39
- Под Мариуполем обнаружен ракетный комплекс16:15
- Боевиков «ДНР» уличили в использовании комплексов радиоэлектронной борьбы14:49
- Координатор гумподгруппы от ОБСЕ Тони Фриш с рабочей поездкой прибыл в Донецк 14:30
- Крупный успех ВСУ на Донбассе: армия Украины нанесла фееричный удар, уничтожив террористов и технику14:12
- Боевиков «ДНР» и «ЛНР» уличили в использовании танков неустановленного типа13:48
- Блокпосты ОРДО: в «Еленовке» нет движения, на «Каргиле» пропускают нормально 13:31
- Попытка оккупантов выйти в тыл позиций ВСУ с треском провалилась: Армия Украины захватила в плен террориста "ДНР"13:09
- Власти России внезапно отказались от своих планов в оккупированном Крыму: что произошло 18:48
- «Медицина пока бессильна»: после проверки стало известно о неизлечимой болезни Порошенко18:23
- У Кличко придумали, как заработать на детях18:06
- В ОРДО учредили военно-патриотическое движение «Молодая Гвардия— Юнармия»17:41
- Эксперты включили Украину в список голодающих стран17:18
- В ОРДЛО проводят рейды по учету «военнообязанных»17:01
- На 50% меньше: Стал известен средний размер пенсии в «ДНР»16:39
- Под Мариуполем обнаружен ракетный комплекс16:15
- Самые опасные дни апреля: астролог назвала даты15:54
- Заморозки в апреле: синоптики рассказали, стоит ли ждать возвращения зимы15:35
- «Медицина пока бессильна»: после проверки стало известно о неизлечимой болезни Порошенко18:23
- Самые опасные дни апреля: астролог назвала даты15:54
- Преждевременно, но можно сказать: В России прокомментировали выборы в Украине15:14
- Быстрый способ справиться со стрессом21:30
- Медики назвали главные причины онемения рук20:00
- Стало известно, какие болезни может вызвать свежий хлеб18:11
- Назван напиток, существенно ускоряющий обмен веществ16:17
- Супрун развенчала очередной миф о здоровом питании16:00
- Календарь магнитных бурь на апрель14:00
- Мужчины-однолюбы: эти знаки зодиака любят всю жизнь10:00
- В Генштабе ВСУ объяснили, почему военные поддержали Зеленского
- По неизвестной причине и на неопределенный срок закрыта трасса на Донецк
- "Достала эта банановая "республика", в Украину хотим", - даже ярые сепаратисты мечтают сбежать из Донецка
- Украинские военные заняли часть «серой зоны» в окрестностях Донецка. ВИДЕО
- Счастливчики апреля: повезет лишь этим пяти знакам Зодиака
- Эксперты рассказали, к кому во втором туре перетекут голоса Тимошенко, Смешко, Гриценко и Бойко
- Главный айтишник Украины рассказал о «революции Зеленского»: войдет в историю
- Ходаковский рассказал, как Зеленский остановил Путина от радикального решения по Донбассу
- Крупный успех ВСУ на Донбассе: армия Украины нанесла фееричный удар, уничтожив террористов и технику
- Когда закончится война на Донбассе: астролог дал неожиданный прогноз