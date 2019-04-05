Власти России внезапно отказались от своих планов в оккупированном Крыму: что произошло

05.04.2019 18:48

Так, во временно оккупированном Крыму Российская Федерация не будет вводить курортный сбор в этом году. Известно, что оккупационные власти Крыма уже обратились к российскому правительству с просьбой о выходе полуострова из соответствующего налогового эксперимента, передает "Диалог.UA", ссылаясь на РИА "Новости".

По словам якобы "главы Крыма" Сергея Аксенова, в 2019 году не будет введен курортный сбор. Он отметил, что лично попросил власти РФ исключить Крымский полуостров из данного эксперимента. Оккупант Сергей Аксенов считает, что участие в эксперименте является экономически нерентабельным. "Когда мы сели, посмотрели, то перспектива заработать за год всем муниципалитетам от 30 до 50 миллионов рублей, при этом администрирование займет достаточно много времени и определенные проблемы будут", - заявил "глава Крыма". Так, если посчитать, то получается, что администрирование в конечном итоге составит столько же, сколько и соберут денежных средств. Отмечается, что эксперимент, связанный с введением курортного сбора, действовал в Ставрополе и Алтае, включая восемь муниципалитетов Краснодарского края.