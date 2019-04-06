Соцсети: Тяжелобольной Пасечник уходит: впервые "ЛНР" может возглавить женщина-сепаратистка: фото "нового главаря"

06.04.2019 22:04

В "ЛНР" говорят, что Пасечник с поста уйдет уже в мае месяце. А вместо него Кремль впервые с начала захвата части Донбасса Россией, планирует на место главаря террористов назначить женщину.

Слухи об отставке Пасечника в оккупированном Луганске ходят уже не один месяц. Сначала поговаривали, что РФ недовольна работой главаря боевиков. Затем и вовсе появилась информация о том, что Пасечник тяжело болен, и врачи не дают ему много времени, передает "Диалог.UA".

Новым инсайдом об отставке сепаратиста в Twitter поделился блогер "ЛНР Колывано-Бджолария". Пасечник может покинуть свой "высокий пост" в следующем месяце, а на его место российские кураторы "ЛНР" намерены якобы назначить "главу администрации" "главы ЛНР" Ольгу Бас.