Последние новости раздела
- В РФ испытали новейший ЗРПК «Панцирь-СМ» 11:49
- В Крыму отправили в кому, а потом и на тот свет спецназовца "ДНР" Паштета - громкие подробности11:30
- Жириновский: Норкин умирает из-за Украины, он настолько ее ругал, что ему стало плохо08:28
- Соцсети: Тяжелобольной Пасечник уходит: впервые "ЛНР" может возглавить женщина-сепаратистка: фото "нового главаря"22:04
- Полный провал: оккупанты начали признавать «проклятие» Керченского моста20:41
- Иерусалимский патриархат не допускает к службам священников ПЦУ20:07
- В Украине рассказали, как осетинцы начинали войну в Донецке14:02
- Власти России внезапно отказались от своих планов в оккупированном Крыму: что произошло 18:48
- Эксперты включили Украину в список голодающих стран17:18
- Преждевременно, но можно сказать: В России прокомментировали выборы в Украине15:14
В РФ испытали новейший ЗРПК «Панцирь-СМ»
07.04.2019 11:49
ВКС РФ испытали новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ».
Об этом сообщил командующий войсками ПВО-ПРО, замглавнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов, передает donpress.com.
Так, он отметил:
«Проведено 54 боевых и теоретических занятия. Мы собрали всех в одном месте и три дня проводили занятия, завершившиеся боевой стрельбой. В частности, комплекс „Панцирь-СМ“ — последний вариант ЗРПК „Панцирь“ — показал высокую эффективность по сверхмалым целям типа квадрокоптер».
Грехов добавил, что ВКС испытали также комплекс, способный посадить беспилотник. По его словам, отличительной особенностью ЗРПК «Панцирь-СМ» является новая прицельная станция с фазированной антенной решеткой, позволяющая увидеть цели на дальности до 75 км.
Теги: Россия, Донбасс, стрельба, ПРО, дрон, ПВО, ракетный комплекс
Читайте также:
- В российском Хабаровске напали на управление ФСБ, погибли двое
- Боевиков «ДНР» уличили в стрельбе в Дебальцево
- На оккупированном Донбассе местные жители в упор расстреляли российского военного, открывшего огонь по мирным
- От артиллерии оккупанта не останется ничего: ООС под носом у врага отстрелялись "Шмелями"
- В России объяснили, почему С-400 не увидели Томагавки
- В России перечислили преимущества американских РЛС
- В Крыму отправили в кому, а потом и на тот свет спецназовца "ДНР" Паштета - громкие подробности11:30
- Опубликовано фото с могилы боевика, ликвидированного снайпером на Донбассе11:11
- В Макеевке 15-летняя девочка спрыгнула с крыши многоэтажки из-за конфликта с друзьями. ВИДЕО10:52
- В ОРЛО взорвался «Урал» с боеприпасами членов НВФ 10:08
- ВСУ под огнем артиллерии РФ понесли потери и моментально "наказали" врага - на фронте стало очень "горячо"09:52
- Ситуация на КПВВ Украины: на КПВВ «Новотроицкое» очередь09:28
- Огромный взрыв у боевиков "ЛНР" напугал Первомайск: "Так мощно жахнуло, зарево на все небо и горит посадка". ВИДЕО09:12
- В «МЧС ДНР» назвали кладбища Донецка, закрытые для посещения 08:50
- В сети опубликовали свежее фото «Донбасс Арены» 08:11
- Обострение на Донбассе: потери понесли и ВСУ, и боевики07:29
- В РФ испытали новейший ЗРПК «Панцирь-СМ» 11:49
- В Крыму отправили в кому, а потом и на тот свет спецназовца "ДНР" Паштета - громкие подробности11:30
- Опубликовано фото с могилы боевика, ликвидированного снайпером на Донбассе11:11
- В Макеевке 15-летняя девочка спрыгнула с крыши многоэтажки из-за конфликта с друзьями. ВИДЕО10:52
- Благовещение Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать в этот день. ВИДЕО10:31
- В ОРЛО взорвался «Урал» с боеприпасами членов НВФ 10:08
- ВСУ под огнем артиллерии РФ понесли потери и моментально "наказали" врага - на фронте стало очень "горячо"09:52
- Ситуация на КПВВ Украины: на КПВВ «Новотроицкое» очередь09:28
- Огромный взрыв у боевиков "ЛНР" напугал Первомайск: "Так мощно жахнуло, зарево на все небо и горит посадка". ВИДЕО09:12
- В «МЧС ДНР» назвали кладбища Донецка, закрытые для посещения 08:50
- Как узнать свою судьбу по линиям на руке?12:41
- Летим в пропасть: ВБ объявил приговор украинской экономике11:42
- Эффективное средство от клещей09:42
- Дискриминация переселенцев: аргументы омбудсмена Украины09:07
- Мощный и проверенный приворот на любовь мужчины08:52
- Как не потерять деньги: Жителям Донетчины рассказали о популярных схемах аферистов08:32
- В Украине запретили популярное лекарство от болезней сердца20:45
- «Медицина пока бессильна»: после проверки стало известно о неизлечимой болезни Порошенко18:23
- Самые опасные дни апреля: астролог назвала даты15:54
- Преждевременно, но можно сказать: В России прокомментировали выборы в Украине15:14
- "Достала эта банановая "республика", в Украину хотим", - даже ярые сепаратисты мечтают сбежать из Донецка
- Боевики создали "армагеддон" на линии разграничения: блокпосты "Гнутово" и "Марьинка" закрыты
- Пушилин в очередной раз погорел на лжи и предательстве
- "Теперь Кремль может раздать российские паспорта в "Л/ДНР" с легким сердцем", - названа причина
- Счастливчики апреля: повезет лишь этим пяти знакам Зодиака
- «Медицина пока бессильна»: после проверки стало известно о неизлечимой болезни Порошенко
- Крупный успех ВСУ на Донбассе: армия Украины нанесла фееричный удар, уничтожив террористов и технику
- Главный айтишник Украины рассказал о «революции Зеленского»: войдет в историю
- В «МЧС ДНР» назвали кладбища Донецка, закрытые для посещения
- Чем болен Порошенко: психиатр огласил диагноз