Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В РФ испытали новейший ЗРПК «Панцирь-СМ»

07.04.2019 11:49
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В РФ испытали новейший ЗРПК «Панцирь-СМ»

ВКС РФ испытали новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ».

Об этом сообщил командующий войсками ПВО-ПРО, замглавнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов, передает donpress.com.

Так, он отметил:

«Проведено 54 боевых и теоретических занятия. Мы собрали всех в одном месте и три дня проводили занятия, завершившиеся боевой стрельбой. В частности, комплекс „Панцирь-СМ“ — последний вариант ЗРПК „Панцирь“ — показал высокую эффективность по сверхмалым целям типа квадрокоптер».

Грехов добавил, что ВКС испытали также комплекс, способный посадить беспилотник. По его словам, отличительной особенностью ЗРПК «Панцирь-СМ» является новая прицельная станция с фазированной антенной решеткой, позволяющая увидеть цели на дальности до 75 км.



Теги: Россия, Донбасс, стрельба, ПРО, дрон, ПВО, ракетный комплекс
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх