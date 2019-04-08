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Германия добивается снятия с РФ санкций в Совете Европы - СМИ
Немецкие дипломаты и депутаты открыто ведут активные действия для снятия санкционного давления с Российской Федерации в Совете Европы и планируют достичь этого на текущей сессии ПАСЕ.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на несколько не связанных друг с другом западных дипломатов, а также представителей экспертного сообщества.
Как отмечает издание, представители Германии и раньше не скрывали, что предпочитают "диалог" с РФ, даже если для этого придется отойти от давления на нее.
Но данные, которыми располагает "Европейская правда", позволяют утверждать, что теперь речь идет о скоординированной кампании, которая приобрела значительные масштабы в преддверии весенней сессии ПАСЕ.
"Примечательно, что эта активность является надпартийной: она охватывает представителей обоих ключевых сил правительственной коалиции - ХДС/ХСС и социал-демократов. Так, на днях депутаты от ХДС и СДПГ направили в адрес президента ПАСЕ письмо с просьбой пересмотреть санкционные правила, убрав право Ассамблеи накладывать санкции на делегации государств-нарушителейпри утверждении их полномочий", - пишет издание.
Одновременно, по данным "Европейской правды", немецкие депутаты ведут разъяснительную работу в ПАСЕ, убеждая других парламентариев, мол, борьба Украины с РФ является "предвыборной технологией" и Европа не должна ее поддерживать.
Парламентарии также уверяют, что идею прощения России поддерживает лично Ангела Меркель.
Сама канцлер до сих пор не обнародовала позицию по этому поводу, но немецкие дипломаты, по данным "Европейской правды", также беспрецедентно активно договариваются с представителями других государств о возвращении россиян в ПАСЕ без санкций.
Официальный Берлин уверяет, что это позволит "спасти членство России в Совете Европы", хотя их оппоненты ставят под сомнение эту логику.
По данным источников, среди вариантов – ускорение плана, о котором уже сообщала "Европейская правда", с де-факто ликвидацией санкционного механизма уже на апрельской сессии ПАСЕ.
О невиданной активности на данном фронте, хотя и без указания причастного к этому государству, которое к нему причастно, сообщил в воскресенье посол Британии в Совете Европе Кристофер Ивон.
"Как мне рассказали, в течение этой недели Совет Европы делал сам себе химическую кастрацию. И это точно не то, к чему мы стремимся", - написал он в твите, намекая, что она сама лишает себя права накладывать санкции.
В предыдущем сообщении британский дипломат уточнил, что настаивает на наказании России за нарушение ею принципов СЕ.
Источник: https://antikor.com.ua
Теги: Россия, Донбасс, Германия, Совет Европы, санкции
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