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В Китае найден легендарный «эликсир бессмертия»

08.04.2019 12:35
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В Китае найден легендарный «эликсир бессмертия»

Археологическая экспедиция обнаружила в Китае, в одной из гробниц бронзовый кувшин, в котором находится так называемый «эликсир бессмертия».

Ученым удалось определить примерный возраст кувшина. Он составляет около двух тысяч лет.

По мнению историков, в то время среди высших сословий было модно пить подобные эликсиры.

По итогам лабораторной экспертизы, главными ингредиентами «эликсира» были нитрат калия (калийная селитра) и алунит (галунный камень). 

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Китай, бессмертие
 
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