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В Китае найден легендарный «эликсир бессмертия»
08.04.2019 12:35
Археологическая экспедиция обнаружила в Китае, в одной из гробниц бронзовый кувшин, в котором находится так называемый «эликсир бессмертия».
Ученым удалось определить примерный возраст кувшина. Он составляет около двух тысяч лет.
По мнению историков, в то время среди высших сословий было модно пить подобные эликсиры.
По итогам лабораторной экспертизы, главными ингредиентами «эликсира» были нитрат калия (калийная селитра) и алунит (галунный камень).
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Китай, бессмертие
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