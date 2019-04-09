Для проведения парада в Крыму Россия задействует огромное количество военнослужащих

09.04.2019 08:28

В военных парадах 9 мая в аннексированном Крыму примут участие около 5 тыс. российских военных, а также около 100 единиц военной техники.

Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2-го ранга Алексей Рулев, передает donpress.com.

По словам офицера, парады 9 мая пройдут в городах-героях Севастополь, Керчь и в столице Республики Крым — Симферополе.

«Для приема парадов назначены: в Севастополе — командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Моисеев, в Керчи — заместитель командующего флотом вице-адмирал Сергей Липилин, в Симферополе — врио командира армейского корпуса Черноморского флота — полковник Иван Попов», — сообщил Рулев.

По центральным улицам городов пройдут военнослужащие органов военного управления Черноморского флота, экипажи кораблей из состава Крымской военно-морской базы, личный состав морской авиации и ПВО Черноморского флота.

В парадах примут участие военнослужащие подразделений армейского корпуса, железнодорожного батальона, истребительного авиационного и зенитно-ракетного полков ВВС и ПВО Южного военного округа, курсанты Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова, парадные расчеты подразделений Росгвардии и МЧС, а также сводные парадные роты школьников из военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В механизированной части парада будет задействовано около 100 единиц боевой техники:

танки Т-72Б3;

бронетранспортеры БТР-82А и БТР-80;

береговой ракетный комплекс «Бастион»;

мобильные береговые комплексы разведки воздушной и надводной обстановки «Монолит» и «Минерал»;

пусковые установки комплекса ПВО С-400;

зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь»;

буксируемые гаубицы «Мста-Б» и Д-30;

боевые машины реактивной системы залпового огня «Град-М»;

автомобили «Камаз-63 968 Тайфун»;

бронеавтомашины «Рысь» и «Тигр».