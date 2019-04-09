Последние новости раздела
- Названа дата досрочных выборов президента Казахстана14:00
- На Донбасс поставили Harris для украинских ВС11:32
- Появились новые фотодоказательства присутствия российских войск на Донбассе10:49
- Россия показала стреляющий дровами танк: курьезные кадры и реакция сети. ВИДЕО10:12
- Для проведения парада в Крыму Россия задействует огромное количество военнослужащих 08:28
- Песков заявил о готовности Путина к переговорам после выборов президента в Украине20:20
- В ПАСЕ подготовили план снятия санкций с российской делегации19:15
- Германия добивается снятия с РФ санкций в Совете Европы - СМИ16:55
- В Москве назвали главное условие для переговоров Зеленского и Путина16:20
- Россия закрывает Крымский мост14:40
Названа дата досрочных выборов президента Казахстана
09.04.2019 14:00
Сегодня, 9 апреля, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к народу и назначил дату проведения досрочных выборов главы государства, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
"В соответствии с пунктом 3-1 статьи 41 Конституции Республики Казахстан постановляю: назначить внеочередные выборы президента Республики Казахстан на 9 июня 2019 года", - сказал он.
Указ Токаева вводится в действие со дня официальной публикации.
Теги: Казахстан, Конституция, выборы президента
Читайте также:
- «Трусы по 100 рублей»: Житель Горловки показал магазины в центре. ВИДЕО13:49
- На КПВВ «Еленовка» стало плохо женщине13:38
- Стало известно, что члены НВФ разместили в аэропорту Луганска13:25
- В рядах армии РФ на Донбассе очередные потери: ликвидирован опасный боевик из Донецка13:02
- ВСУ разнесли блиндажи "ДНР" у Авдеевки: "Двойной "страйк", комментарии излишни"12:11
- Война на Донбассе: появились кадры мощного взрыва на позициях боевиков. ВИДЕО 11:52
- На Донбасс поставили Harris для украинских ВС11:32
- "Черные" сутки на Донбассе: ВСУ заставили оккупантов РФ считать "200-х", отомстив за смерть побратима11:12
- Появились новые фотодоказательства присутствия российских войск на Донбассе10:49
- На вооружение подразделений ОТГ «Восток» поступили новые образцы ударных БПЛА «Bayraktar TB-2»10:33
- Названа дата досрочных выборов президента Казахстана14:00
- «Трусы по 100 рублей»: Житель Горловки показал магазины в центре. ВИДЕО13:49
- На КПВВ «Еленовка» стало плохо женщине13:38
- Стало известно, что члены НВФ разместили в аэропорту Луганска13:25
- Суперкомпьютер назвал победителя Лиги Чемпионов13:15
- В рядах армии РФ на Донбассе очередные потери: ликвидирован опасный боевик из Донецка13:02
- В супермаркетах Львова на три месяца отказались от полиэтилена12:45
- Ляшко объяснил, почему не поддержит ни Порошенко, ни Зеленского12:29
- ВСУ разнесли блиндажи "ДНР" у Авдеевки: "Двойной "страйк", комментарии излишни"12:11
- Война на Донбассе: появились кадры мощного взрыва на позициях боевиков. ВИДЕО 11:52
- Опасные отеки: причины появления и способы лечения22:39
- Стальные нервы: кто из знаков Зодиака непробиваемый20:38
- Как быстро похудеть без диет: советы экспертов19:30
- Аллергологи предупреждают о повышенной концентрации пыльцы в воздухе15:45
- Доступное правосудие: бесплатная правовая помощь для всех15:30
- Ученые создали биопринтер, затягивающй раны10:14
- Врачи рассказали, после каких вещей нужно мыть руки10:01
- Эти вещи приносят удачу в зависимости от знака Зодиака09:03
- Секретные ингредиенты в Кока-Коле, узнав о которых, вы перестанете ее покупать08:30
- Четыре причины есть меньше соли20:38
- "Совок и безнадега", - оккупанты согнали весь Донецк отмечать 5-летнюю годовщину оккупации: депрессивные кадры
- В Макеевке 15-летняя девочка спрыгнула с крыши многоэтажки из-за конфликта с друзьями. ВИДЕО
- В Луганске показали настоящее лицо "защитников" Донбасса: "отдыхающий" террорист ничуть не стеснялся. ВИДЕО
- В «МЧС ДНР» назвали кладбища Донецка, закрытые для посещения
- Боевики создали "армагеддон" на линии разграничения: блокпосты "Гнутово" и "Марьинка" закрыты
- Вхождение "ДНР" в состав России: названа дата возможного референдума о присоединении Донбасса к РФ
- Россия закрывает Крымский мост
- В Луганске трагедия в школе: целый класс потерял сознание, десятки госпитализированных
- "Теперь Кремль может раздать российские паспорта в "Л/ДНР" с легким сердцем", - названа причина
- Опубликовано фото с могилы боевика, ликвидированного снайпером на Донбассе