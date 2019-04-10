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На юге Африки обнаружен алмаз в 72 карата
Редкий алмаз массой 72 карата обнаружили в королевстве Лесото на юге Африки. Об этом сообщает южноафриканский новостной сайт News24.
Отмечается, что на руднике Ликобонь это третий крупный самородок, добытый за последний год. Найденный камень имеет желтый оттенок.
В 2018 году в королевстве Лесото обнаружили алмаз массой 910 каратов. Это пятый по размерам алмаз в истории.
Самые крупные камни, которые были найдены — это:
«Куллинан» (3106 каратов);
«Наш свет» (1109 каратов);
«Эксельсиор» (995 каратов);
«Звезда Сьерра-Леоне» (968 каратов).
«Куллинан» был обнаружен в 1905 году недалеко от Претории в Южной Африке. Правительство Трансвааля подарило его британскому монарху Эдуарду VII в знак благодарности за предоставление колонии самоуправления по окончании Англо-бурской войны.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Африка, алмаз
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- На юге Африки обнаружен алмаз в 72 карата07:11
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