В Нью-Йорке зафиксирована вспышка кори, объявлено чрезвычайное положение

10.04.2019 13:00

В Нью-Йорке власти приняли решение объявить чрезвычайное положение.

Это произошло после того, как отдел здравоохранения зафиксировал вспышку кори в еврейских общинах в Бруклине. Об этом сообщает The New York Times.

«Мэр Билл де Блазио заявил, что город будет требовать от невакцинированных лиц, живущих в Вильямсбурге, Бруклине, вакцинироваться против кори, поскольку город усилил свои усилия, чтобы остановить одну из крупнейших вспышек кори в течение десятилетия», — сказано в сообщении издания.

Власти также установили штраф в размере 1000 долларов.

Эпицентром вспышки кори стали хасидские районы города — Вильямсбург и Боро-парк.

Источник: https://donpress.com