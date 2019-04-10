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В Нью-Йорке зафиксирована вспышка кори, объявлено чрезвычайное положение

10.04.2019 13:00
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В Нью-Йорке власти приняли решение объявить чрезвычайное положение.

Это произошло после того, как отдел здравоохранения зафиксировал вспышку кори в еврейских общинах в Бруклине. Об этом сообщает The New York Times.

«Мэр Билл де Блазио заявил, что город будет требовать от невакцинированных лиц, живущих в Вильямсбурге, Бруклине, вакцинироваться против кори, поскольку город усилил свои усилия, чтобы остановить одну из крупнейших вспышек кори в течение десятилетия», — сказано в сообщении издания.

Власти также установили штраф в размере 1000 долларов.

Эпицентром вспышки кори стали хасидские районы города — Вильямсбург и Боро-парк.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: США, Донбасс, Нью-Йорк, корь, чрезвычайное положение
 
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