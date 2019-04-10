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В Великобритании найдены останки ископаемого Ктулху
Иглокожее обитало на Земле примерно 430 миллионов лет назад.
Палеонтологи обнаружили в Великобритании останки ископаемого иглокожего, которое обитало на Земле около 430 миллионов лет назад. Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua, древнее существо выглядело настолько устрашающе, что получило название в честь Ктулху.
Исследователи воссоздали облик существа в виде трехмерной модели. Он напомнил ученым легендарное морское божество и чудовище из произведений Говарда Лавкрафта.
Размеры вымершего существа не превышали трех сантиметров в поперечнике. Вместе с тем, множественные ножки-щупальца делали их очень опасными хищниками для более мелких существ, на которых Sollasina cthulhu охотились, ползая по дну силурийского моря. Окаменелые останки ученые снимали слой за слоем, восстановив трехмерную модель этого необычного беспозвоночного, близкого к современным морским огурцам (голотуриям).
"Sollasina принадлежала к вымершей группе Ophiocistioidea и благодаря ей мы получили первые данные о внутреннем строении ее представителей. Сюда относится и внутренняя кольцевая структура, прежде никогда не описанная, - мы считаем ее отпечатком мягких тканей сосудистой системы", - заявил один из исследователей Имран Рахман.
Теги: Донбасс, Великобритания, ученые, останки
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