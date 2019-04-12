С территории «ЛНР» проехал фургон «Ритуальные услуги»

12.04.2019 08:50

На временно оккупированных территориях Донбасса российские оккупанты несут потери. Так, 6 апреля 2019 года с территории «ЛНР» в РФ проехал фургон «Ритуальные услуги».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в еженедельном отчете СММ ОБСЕ на российских КПП Гуково и Донецк на основе информации по состоянию на 9 апреля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«6 апреля в 03:16 фургон ритуальных служб с номерными знаками Российской Федерации прибыл в Донецкий КПП с украинской стороны, прошел процедуру пограничного контроля и въехал в Российскую Федерацию. На фургоне была надпись «Ритуальные услуги»».