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С территории «ЛНР» проехал фургон «Ритуальные услуги»
12.04.2019 08:50
На временно оккупированных территориях Донбасса российские оккупанты несут потери. Так, 6 апреля 2019 года с территории «ЛНР» в РФ проехал фургон «Ритуальные услуги».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в еженедельном отчете СММ ОБСЕ на российских КПП Гуково и Донецк на основе информации по состоянию на 9 апреля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«6 апреля в 03:16 фургон ритуальных служб с номерными знаками Российской Федерации прибыл в Донецкий КПП с украинской стороны, прошел процедуру пограничного контроля и въехал в Российскую Федерацию. На фургоне была надпись «Ритуальные услуги»».
Теги: Россия, Донбасс, граница, ритуальные услуги, фургон, ОБСЕ, ЛНР, потери, КПП, оккупанты
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