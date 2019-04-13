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Российские военные утопили распиаренный танк "Армата". ВИДЕО
13.04.2019 12:33
В России военные умудрились утопить танк "Армата", который во всю пиарили российские СМИ и называли его одной из главных разработок последних лет.
В сети не оставили без внимания оплошность российских солдат. Так, пользователь Wapas Apacius в Facebook опубликовал кадры, на которых тонет танк, передает apostrophe.ua.
Под публикацией пользователи высмеяли инцидент.
Теги: Россия, Донбасс, видео, СМИ, танк, утопленник, соцсети
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