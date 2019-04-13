Российские военные утопили распиаренный танк "Армата". ВИДЕО

13.04.2019 12:33

В России военные умудрились утопить танк "Армата", который во всю пиарили российские СМИ и называли его одной из главных разработок последних лет.

В сети не оставили без внимания оплошность российских солдат. Так, пользователь Wapas Apacius в Facebook опубликовал кадры, на которых тонет танк, передает apostrophe.ua.

Под публикацией пользователи высмеяли инцидент.