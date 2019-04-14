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Боевики ЛНР выдали присутсвие на Донбассе российских офицеров
14.04.2019 09:30
Боевики, расположенные в оккупированном Алчевске Луганской области, жалуются на присланных из России офицеров, что те не дают им воевать.
Скриншотом сообщения в одном из пабликов боевиков поделился в своем Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает apostrophe.ua.
"Особенности "гражданской" войны. В этом сообщении прекрасно все. Братья россияне, руководящий состав кадровых российских военных звена комбат и заместители, два танковых батальона гуманитарки с плодородных шах Донбасса ... Разволновались местные предатели в последнее время, что ОСы (Объединенные силы ВСУ - ред) их отправляют систематически в "200 бригаду", - прокомментировал Штефан.
Теги: Россия, Донбасс, Алчевск, офицеры, ЛНР, боевики, ВСУ, соцсети, ООС
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