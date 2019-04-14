Боевики ЛНР выдали присутсвие на Донбассе российских офицеров

14.04.2019 09:30

Боевики, расположенные в оккупированном Алчевске Луганской области, жалуются на присланных из России офицеров, что те не дают им воевать.

Скриншотом сообщения в одном из пабликов боевиков поделился в своем Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает apostrophe.ua.

"Особенности "гражданской" войны. В этом сообщении прекрасно все. Братья россияне, руководящий состав кадровых российских военных звена комбат и заместители, два танковых батальона гуманитарки с плодородных шах Донбасса ... Разволновались местные предатели в последнее время, что ОСы (Объединенные силы ВСУ - ред) их отправляют систематически в "200 бригаду", - прокомментировал Штефан.