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На улицах Севастополя заметили колонну военной техники Путина. ВИДЕО

14.04.2019 11:49
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На улицах Севастополя заметили колонну военной техники Путина. ВИДЕО

В сети 13 апреля появилось видео колонны российской военной техники, которая перемещается по улицам оккупированного Севастополя.

Запись опубликовал в своем Twitter пользователь с ником IgorGirkin, передает apostrophe.ua.

"Севастополь, будни оккупации", - говорится в подписи к видео.

"Даже ямы на дорогах испугались и все уползли в Украину. Нет ни одной!", "Ого, на 300 м дороги на видео нет ям. У ваты пердак от счастья рванул", "А смысл от всей этой техники в Крыму. Ни разу в истории защитники Крыма его не удержали, кроме крымских татар!", - пишут комментаторы.



Теги: Россия, Донбасс, Путин, Крым, Севастополь, колонна, военная техника
 
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